قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية
بوتين: أوروبا ستنهار من تلقاء نفسها
حسام موافي يكشف سبب الخمول وكثرة النوم ويحذر من قصور الغدة الدرقية
خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
يتزعمها موظف بشركة للإتصالات.. القبض على عصابة تسرب بيانات العملاء
أعراضها متعددة والتشخيص يحتاج لفحص دقيق.. حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية
الكونغو تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا.. وجهود مستمرة لفحص المخالطين
عبد العاطي ومسعد بولس يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات ليبيا والسودان والقرن الأفريقي
باستثناء ماهان.. العراق: استئناف الرحلات لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف
مدبولي: إطلاق منصة أفريقية لتكون مساحة مستدامة للحوار والتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص
مدبولي: أفريقيا تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة النظر في مفهوم ممرات التنمية
الضرائب العقارية 2026.. مد فترة الإقرارات وفتح باب التصالح في المنازعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تعتزم نشر منظومة صواريخ متطورة على جزيرة قرب تايوان لأول مرة

جزيرة يوناجوني
جزيرة يوناجوني
خاطر عبادة

تعتزم الولايات المتحدة نشر منظومة صواريخ متطورة مضادة للسفن على جزيرة يابانية قريبة من تايوان لأول مرة خلال مناورات عسكرية كبرى أواخر الشهر الجاري، في خطوة قد تثير غضب بكين.


ومن المقرر نقل نظام اعتراض السفن الاستكشافية التابع للبحرية ومشاة البحرية الأمريكية والمعروف باسم NMESIS إلى جزيرة يوناجوني خلال المناورات الثنائية "كين سورد"، وفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية. 

ويُظهر مخطط المناورات المنشور على موقع الجزيرة، الجمعة، أن الجيش الياباني قد ينشر أيضاً أنظمة صواريخ مضادة للسفن وأخرى أرض-جو خلال التدريبات.

نقطة استراتيجية قرب تايوان

وتقع جزيرة يوناجوني على بُعد 110 كيلومترات فقط شرق تايوان، وهي أقرب نقطة يابانية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها الصين. ويمثل نشر أنظمة الصواريخ ومعدات أخرى مثل مركبات الحرب الإلكترونية في يوناجوني نقلة نوعية مقارنة بالمناورات السابقة.

وكان الجيش الأمريكي قد أجرى العام الماضي تدريباً لنقل الإمدادات إلى يوناجوني لمحاكاة إنشاء قاعدة عمليات أمامية قد تكون ضرورية في أي أزمة إقليمية. ويبلغ مدى منظومة NMESIS حوالي 115 ميلاً، ما يمنحها القدرة على الوصول إلى السفن المحيطة بتايوان.

ردود فعل صينية وتحضيرات للمناورات

وكانت متحدثة باسم الخارجية الصينية قد صرحت العام الماضي بأن خطط اليابان لنشر صواريخ أرض-جو بشكل دائم على يوناجوني اعتباراً من 2030 من شأنها أن "تخلق توتراً إقليمياً وتستفز مواجهة عسكرية". 

كما انتقدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إرسال واشنطن منظومة NMESIS إلى الفلبين لإجراء مناورات العام الماضي.

وتُجرى مناورات "كين سورد" مرة كل عامين، وهي من أكبر المناورات المشتركة بين واشنطن وطوكيو، وستعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 29 أكتوبر في جميع أنحاء الجزر الجنوبية لليابان، حيث يعمل البلدان على جعل التدريبات أكثر واقعية لمواجهة أي أزمة محتملة مثل محاولة الصين ضم تايوان.

وتأتي هذه الخطوة في وقت استُنزفت فيه المعدات العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب الانتشار في الشرق الأوسط للحرب ضد إيران، بما في ذلك حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن التي تتمركز عادة في اليابان.

ومع ذلك، وبعد قمة نيويورك الأخيرة مع الرئيس دونالد ترامب، أبرزت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي قوة التحالف بين البلدين، في وقت تتعرض فيه لضغوط من بكين للتراجع عن تصريحات سابقة أشارت فيها إلى أن اليابان قد تحشد جيشها في أي جهد جماعي للدفاع عن تايوان من الغزو.

أمريكا تايوان منظومة صواريخ متطورة اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ترشيحاتنا

حالة الطقس

3 ظواهر جوية متوقعة حدوثها غدا والأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن حالة طقس

مدبولي

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

جامعة القاهرة

فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس 14 جامعة أهلية.. الشروط والمستندات ومواعيد التقدم

بالصور

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في البيت.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني
طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد