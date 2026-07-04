إبراهيم صلاح: الزمالك لم يبلغنا بالرحيل .. وفخورين بما حققناه مع الأبيض

أكد إبراهيم صلاح لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إخطار رسمي بالرحيل عن نادي الزمالك، مشددًا على استمرار جاهزيتهم لخدمة النادي في أي وقت.

وقال، في تصريحاته ببرنامج "ستاد العاصمة" مع الإعلامية سهام صالح عبر قناة ON E، إنهم يضعون أنفسهم دائمًا تحت أمر النادي وجماهيره دون تردد.



وأضاف أنه يشعر بالفخر بما قدمه رفقة الكابتن معتمد جمال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في التتويج بلقب يُعد من أغلى بطولات الدوري في تاريخ الزمالك، وهو ما يمنحهما شعورًا بالاعتزاز بما تحقق من إنجاز.