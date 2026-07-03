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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد: الزمالك ينتظر 250 ألف دولار من الكاف

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن حصول نادي الزمالك علي ٢٥٠ الف جنيه من الكاف.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: مبلغ 250 ألف دولار اللي الزمالك هيستردهم من كاف جايين في وقتهم في الوقت اللي بيسابق الزمن عشان الرخصة الإفريقية.


رفع الاتحاد الدولي قضية مستحقات النادي البرتغالي الخاصة بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا من قائمة القضايا التي كانت تمنع الزمالك من تسجيل لاعبين جدد، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المتعلقة بها. وكانت الأزمة قد نشأت بسبب تأخر سداد القسط الأول من قيمة الصفقة، والبالغ مائتي ألف يورو، وهو ما أدى إلى توقيع عقوبة إيقاف القيد على النادي.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق نجاحه في إنهاء عدد من القضايا المرتبطة بالجهاز الفني السابق، بعدما جرى سداد المستحقات الخاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، إلى جانب البلجيكي يانيك فيريرا، لينتهي بذلك ملفان مهمان من ملفات النزاعات المالية.

كما نجح النادي في إنهاء قضيتي مساعدي فيريرا، بيير باهرلي ويوجوسلاف لازيتش، بعد التوصل إلى تسويات مالية أنهت النزاع بشكل رسمي.

الزمالك الكاف قيد الزمالك

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