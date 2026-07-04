أرقام استثنائية في مونديال 2026.. أسرع الأهداف في كأس العالم

تشهد بطولة كأس العالم 2026 تسجيل أرقام مميزة على الصعيد الفردي؛ بعدما شهدت مباريات دور المجموعات تسجيل أهداف خاطفة وتسديدات صاروخية، في نسخة استثنائية تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

ماتياس جالارزا

وتصدر ماتياس جالارزا، لاعب منتخب باراجواي، قائمة أسرع أهداف البطولة حتى الآن، بعدما هز شباك تركيا بعد مرور 64 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف في مونديال 2026.

وجاء هدف جالارزا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك التركية، ليمنح منتخب باراجواي التقدم مبكرًا، متجاوزًا الرقم الذي كان مسجلًا باسم المغربي إسماعيل صيباري.

إسماعيل صيباري

واحتل إسماعيل صيباري، نجم منتخب المغرب، المركز الثاني في القائمة، بعدما سجل هدفه في شباك إسكتلندا بعد مرور 71 ثانية فقط من بداية اللقاء.

ليروي ساني

كما شهدت القائمة حضور الألماني ليروي ساني، الذي سجل هدفًا بعد مرور دقيقتين أمام الإكوادور، إلى جانب التشيكي ميخال ساديليك، الذي دوّن اسمه بين أصحاب الأهداف المبكرة خلال مواجهة جنوب أفريقيا.

إمام عاشور صاحب التسديدة الأقوى

وعلى صعيد قوة التسديدات، فرض النجم المصري إمام عاشور نفسه على صدارة البطولة، بعدما سجل أقوى تسديدة حتى الآن بسرعة بلغت 123.4 كيلومترًا في الساعة، خلال هدفه في شباك منتخب بلجيكا.

كيليان مبابي صاحب الهدف الأبعد مسافة

وفي المقابل، كان الفرنسي كيليان مبابي صاحب «الهدف الأبعد مسافة» في مرحلة المجموعات؛ بعدما أطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من مسافة 28 مترًا، سكنت شباك منتخب السنغال.

وتعكس هذه الأرقام المستوى الفني المرتفع الذي تشهده النسخة الحالية من كأس العالم، مع استمرار المنافسة على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية مع دخول البطولة مراحلها الإقصائية.