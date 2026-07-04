وزير الدفاع: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية إنجاز وعهد جديد من الهيبة والقوة

أكد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يوم مجيد من أيام الوطن الخالدة، يوم لتوثيق إنجاز جديد تم ليعلو واكتمل ليؤكد عهدا جديدا من الحكمة والهيبة والقوة.

وقال الفريق أشرف سالم زاهر: اليوم نشهد باعتزاز افتتاح القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة التي تعد جزءًا من منظومة قيادة الدولة، وانتقال أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتحقيق وحدة القيادة والتحكم وفقا لمنهج ثابت يؤمن بأن تنمية الأوطان تتم بالسعى والعمل الدؤوب.

وأضاف وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد ترحيبه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبالحضور، أن الجهد والتخطيط والمتابعة هي أبجديات النجاح ويأتي نقل مؤسسات الدولة للعاصمة الجديدة ليعظم قيمة الأصول ويوظفها بحكمة ويفتح نوافذ واسعة على مستقبل واعد.

ووجه كلمته للرئيس السيسي، قائلا : قيل لنا أحلامكم مستحيلة، وأن الغاية أبعد من الإمكانيات، فكنا جميعا معكم قلبا واحدا يؤمن أن الأحلام على بُعد هِمة، والإمكانيات داخلنا لا حدود لها، واليوم يعلم القاصي والداني أن هذا الوطن بوسعه التحدي في ظل قيادة لا تخشى إلا الله ولا هم لها إلا أمن الوطن ومستقبله".

وتابع: "قيادة تسلمت البلاد في لحظة حاسمة وأنقذتها من حافة المجهول وليس ماحدث حولنا منا ببعيد، وأن هذا الوطن عصي على أعدائه، سلم لأحبائه، وسند لأشقائه، والله لا يهدي كيد الخائنين".