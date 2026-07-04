معاريف : محور تركي باكستاني جديد يتشكل في مواجهة إسرائيل

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكدا، في بيان مشترك، عزمهما على توسيع التعاون بين أنقرة وإسلام آباد في مجالات الأمن والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، بالتزامن مع التطورات الإقليمية والتفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.



وبحسب الصحيفة، أشاد أردوغان بالدور الذي لعبته باكستان في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إيران، معتبرًا أن الاتفاقات بين واشنطن وطهران ساهمت في تهدئة التوترات الإقليمية.



وأضاف أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في الشرق الأوسط يجب أن تنطلق من دول المنطقة نفسها، مؤكدًا أن الحلول المفروضة من الخارج لن تحقق استقرارًا دائمًا.

كما دعا الرئيس التركي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، مشددًا على ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية بـ"إعادة نشر رائحة البارود والدماء" في الشرق الأوسط، كما ربط تحقيق الاستقرار بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.



ورأت معاريف أن تصريحات أردوغان تعكس تقاربًا متزايدًا بين تركيا وباكستان في مواجهة السياسات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا التنسيق يشكل محورًا إقليميًا جديدًا يتبنى مواقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل.