قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد مصادرة الأراضي بأوامر عسكرية وأقام 53 مستوطنة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم
اصطفاف أبطال القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية مرتديا الزي العسكري
لو هتتصالح.. اعرف التسهيلات في مخالفات البناء 2026
الرئيس السيسي يرتدي البدلة العسكرية في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
افتتاح الاوكتاجون المصري.. القلعة العسكرية الجديدة التي ترسم ملامح القوة في مصر
الرئيس السيسي يصل إلى مقر الأوكتاجون بالعاصمة الجديدة
شعبية قياسية.. حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر بروما يفتتح معرض "AEGYPTUS" بواحات الصحراء الغربية

سفير مصر بروما
سفير مصر بروما
أ ش أ

 افتتح السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا معرض "AEGYPTUS" المخصص للحضارة الرومانية في واحات الصحراء الغربية، والذي يستضيفه متحف "تيرمي دي ديوكليتسيانو" بميدان ريبوبليكا في روما.

ويأتي المعرض في إطار التعاون الثقافي المستمر بين وزارة الثقافة الإيطالية وسفارة جمهورية مصر العربية في إيطاليا.

وبأت أولى فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، باستضافة لقاء علمي شاركت فيه الدكتورة باولا بياتشينتيني أستاذة الآثار بجامعة ميلانو ومديرة البعثة الأثرية الإيطالية في أسوان، والدكتورة باولا دافولي، وأستاذة الآثار بجامعة سالينتو ومديرة البعثة الأثرية الإيطالية في الفيوم.

وحضر الافتتاح حضور كل من: الدكتورة رشا صالح مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والدكتورة مروة فوزي الملحق الثقافي السابق بالسفارة المصرية في روما، والدكتورة ألفونزينا روسو مديرة قطاع المتاحف بوزارة الثقافة الإيطالية، والدكتورة فيديريكا رينالدي مديرة المتحف الوطني الروماني.

ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات العلمية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً حتي يوم 9 يوليو الحالي بمشاركة نخبة من علماء الآثار والمصريات من إيطاليا ومصر، وعدد من الدول الأخرى.

ويشارك من الجانب المصري كل من: الدكتورة ولاء مصطفى مديرة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والدكتور محمد قناوي أستاذ الآثار بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة، والدكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار الرومانية بجامعة حلوان، إلى جانب مشاركة متميزة للفنان معتز نصر الدين كوميسيير بينالي الإسكندرية.

ويستقبل معرض "AEGYPTUS" زواره يوميًا، ويستمر حتى 17 نوفمبر، مقدما للجمهور رحلة معرفية تسلط الضوء على التراث الأثري والثقافي لواحات الصحراء الغربية المصرية خلال العصر الروماني، في إطار تعزيز الحوار الثقافي بين مصر وإيطاليا.

سفير مصر إيطاليا لحضارة الرومانية واحات الصحراء الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

غفران وعمار شماع يشعلان حماس الجماهير بأغنية "شجع بقوة" دعماً لمنتخب مصر في كأس العالم

غفران وعمار شماع يشعلان حماس الجماهير بأغنية "شجع بقوة" دعماً لمنتخب مصر في كأس العالم

بعد عرض أولى حلقات"أندر ايدج" هبة عبد الغنى تحتفل مع أسرة العمل بالنجاح

هبة عبد الغنى تحتفل مع أسرة عمل "أندر ايدج" بعرض أولى الحلقات

الفنانة شذي

شذى تحتفل بفوز مصر على أستراليا في المونديال

بالصور

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد