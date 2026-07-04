سفير مصر بروما يفتتح معرض "AEGYPTUS" بواحات الصحراء الغربية

افتتح السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا معرض "AEGYPTUS" المخصص للحضارة الرومانية في واحات الصحراء الغربية، والذي يستضيفه متحف "تيرمي دي ديوكليتسيانو" بميدان ريبوبليكا في روما.

ويأتي المعرض في إطار التعاون الثقافي المستمر بين وزارة الثقافة الإيطالية وسفارة جمهورية مصر العربية في إيطاليا.

وبأت أولى فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، باستضافة لقاء علمي شاركت فيه الدكتورة باولا بياتشينتيني أستاذة الآثار بجامعة ميلانو ومديرة البعثة الأثرية الإيطالية في أسوان، والدكتورة باولا دافولي، وأستاذة الآثار بجامعة سالينتو ومديرة البعثة الأثرية الإيطالية في الفيوم.

وحضر الافتتاح حضور كل من: الدكتورة رشا صالح مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والدكتورة مروة فوزي الملحق الثقافي السابق بالسفارة المصرية في روما، والدكتورة ألفونزينا روسو مديرة قطاع المتاحف بوزارة الثقافة الإيطالية، والدكتورة فيديريكا رينالدي مديرة المتحف الوطني الروماني.

ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات العلمية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً حتي يوم 9 يوليو الحالي بمشاركة نخبة من علماء الآثار والمصريات من إيطاليا ومصر، وعدد من الدول الأخرى.

ويشارك من الجانب المصري كل من: الدكتورة ولاء مصطفى مديرة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، والدكتور محمد قناوي أستاذ الآثار بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة، والدكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار الرومانية بجامعة حلوان، إلى جانب مشاركة متميزة للفنان معتز نصر الدين كوميسيير بينالي الإسكندرية.

ويستقبل معرض "AEGYPTUS" زواره يوميًا، ويستمر حتى 17 نوفمبر، مقدما للجمهور رحلة معرفية تسلط الضوء على التراث الأثري والثقافي لواحات الصحراء الغربية المصرية خلال العصر الروماني، في إطار تعزيز الحوار الثقافي بين مصر وإيطاليا.