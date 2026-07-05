كلمة عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين لإعلان نتائج شهادة الثانوية

عقدت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين اليوم الأحد الموافق 2026 مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لطلبة معاهد فلسطين في مقر الإدارة العامة بمدينة غزة.

وحضر المؤتمر معين أبوالحصين المدير التنفيذي للجنة المصرية في قطاع غزة والدكتور محمد شبير نائب رئيس جامعة الأزهر للشئون الإدارة والمالية والدكتور بلال أبوجلمبو عميد شئون الطلبة في الجامعة، وعدد من أولياء الأمور والطلبة الأوائل.

ورحب د. النجار بالإخوة الضيوف والصحفيين والإعلاميين الذين بثوا المؤتمر على المنصات الإخبارية والإعلامية وبقناة فلسطين مباشر والجزيرة مباشر وشبكة القلعة الإعلامية.

وجاء في كلمته “يسعدنا أن نعلن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2025-2026، في مناسبة تربوية ووطنية تجسد إصرار أبنائنا طلبة المعاهد الازهرية في فلسطين على التميز، وتمسكهم برسالة العلم رغم ما أحاط بهم من تحديات بفعل حرب الإبادة الجماعية التي طالت البشر والحجر والشجر”.

ويزداد هذا الإنجاز قيمةً وأهميةً لأنه تحقق في ظل مسيرة تعليمية وجاهية متكاملة، حيث انتظمت الدراسة وجاهياً في المعاهد الأزهرية طوال العام الدراسي، وأُجريت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وجاهيًا وفق ضوابط دقيقة بالتنسيق الكامل مع مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية ، بما يعزز مبادئ النزاهة الأكاديمية ويحفظ للشهادة الأزهرية هيبتها ومكانتها العلمية.

وقبل إعلان النتائج وأسماء الطلبة الأوائل، توجه بالشكر إلى مصر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا وجيشاً وأزهرًا ذلك البلد الذي ظل عبر التاريخ سندًا لفلسطين، وحاضنًا لقضيتها العادلة.

وتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مشيخة الأزهر الشريف، قبلة العلم ومنارة العلماء، وعلى رأسها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب -يحفظه الله-، الذي لم يدخر جهدًا في رعاية أبنائنا واحتضان مسيرتهم التعليمية، وإلى الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر والذي يجهد نفسه بمتابعته الحثيثة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والشيخ علي خليل وللأخت الفاضلة الأستاذ الدكتور نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين على ما تقدمه من مساعدة لطلبة فلسطين لاستكمال تعليمهم في مؤسسات الأزهر، وكل الشكر والتقدير لكنترول مشيخة الأزهر، وكافة القيادات والعاملين في الأزهر الشريف، تقديرًا لجهودهم المباركة في إنجاح هذه المسيرة التعليمية.

وأضاف إن ما نحتفي به اليوم ليس مجرد نتائج دراسية، بل هو انتصارٌ للعلم والإرادة، وتجديدٌ للعهد بأن تبقى المعاهد الأزهرية منارةً للتميز وصناعةِ الأجيال.

أسماء الطلبة العشرة الأوائل في القسم العلمي

وبدأ الإعلان بأسماء الطلبة العشرة الأوائل في القسم العلمي وهم:



1 المرتبة الأولى/ ينال عماد عز الدين كاتبه بمجموع(641) ومعدل(98.62%).

2 المرتبة الثانية/ باسل محمد ابراهيم القريناوي بمجموع(640) ومعدل (98.46%).

3 المرتبة الثالثة/ جهاد عصام ياسر خضير بمجموع(634) ومعدل (97.54%).

4 المرتبة الرابعة/مسك جهاد محمد ابو الريش بمجموع (630) ومعدل(96.92%).

5 المرتبة الخامسة/ صبحي إياد صبحي المقيد بمجموع(629) ومعدل(96.77%)

6 المرتبة السادسة/ محمد اسامه جهاد خلة بمجموع (628) ومعدل (96.62%).

7 المرتبة السادسة مكرر/ فاطمه فراس محمد نهاد مكي بمجموع (628) ومعدل(96.62%).

8 المرتبة الثامنة/ وجيه محمود خالد مهنا بمجموع(627) ومعدل (96.46%).

9 المرتبة الثامنة مكرر/ سارة نصر سليم ابوكميل بمجموع (627) ومعدل(96.46%).

10 المرتبة الثامنة مكرر/ نور احمد فتحي كساب بمجموع (627) ومعدل(96.46%).

أوائل طلبة القسم الأدبي

تلاهم أوائل طلبة القسم الأدبي وهم:

1 المرتبة الأولى/ رنا محمود محمد قلجة بمجموع (569) معدل (96.44%).

2 المرتبة الثانية/ منى عدنان محمد الزعانين بمجموع (565) معدل(95.76%).

3 المرتبة الثالثة/ مي منير حمتو الغرة بمجموع (561) معدل (95.08%).

4 المرتبة الرابعة/ ملك محمد حمدان الغرة بمجموع (559) معدل(94.75%).

5 المرتبة الخامسة/ رغد طارق أمين مكي بمجموع(556) معدل (94.24%).

6 المرتبة السادسة/ ميسر محمد ناصر دغمش بمجموع (546) معدل(92.54%).

7 المرتبة السابعة /أمل محمد حسين الكحلوت بمجموع (541) معدل(91.69%)

8 المرتبة الثامنة/ ربا المعتصم بالله حلمي الكحلوت بمجموع (531) ومعدل (90.00%)

9 المرتبة التاسعة/ هديل أسد سعيد العلول بمجموع (529) ومعدل(89.66%)

10 المرتبة العاشرة / رهف اكرم رمضان قويدر بمجموع(527) ومعدل(89.32%).



وفي الختام بارك د. النجار للطلبة المتفوقين هذا التفوق الذي هو ثمرة جهدهم وجهد أمهاتهم وآبائهم الذين وصلوا الليل بالنهار كي نرى هذا الإنجاز، سائلين المولى عز وجل لطلبتنا جميعا دوام النجاح والتفوق.