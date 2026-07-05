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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثانوية الأزهرية.. أجواء مستقرة وانتظام امتحان البلاغة بالقسم الأدبي

صورة أرشيفية لامتحانات الثانوية الأزهرية
صورة أرشيفية لامتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

تابعت الغرفة المركزية للعمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

انتظام امتحان البلاغة بالقسم الأدبي للثانوية الأزهرية

وأكدت الغرفة المركزية انتظام أعمال الامتحانات، وعدم تلقي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسي، مشيرة إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية، وتضمنت ما درسه الطلاب خلال العام الدراسي.

وتابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال اللجان من خلال المتابعة الإلكترونية للغرفة المركزية، مطمئنًا على انتظام سير الامتحانات بمختلف المناطق، كما تابع د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال اللجان والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

كما أجرى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية بلجنة توكل النموذجي بمنطقة الغربية الأزهرية، للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

الشيخ أيمن عبدالغني ينعى طالبًا بالشرقية وافته المنية في حادث

ونعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الطالب عبد المنعم خالد عبد المنعم عبد العال، جلوس،  بلجنة منشأة أبو عمر بمنطقة الشرقية الأزهرية، الذي وافته المنية عقب انتهاء الامتحان إثر حادث أليم، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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