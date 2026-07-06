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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليورو يواصل الهبوط في البنوك.. ويعود إلى مستوى 55 جنيهًا لأول مرة منذ شهور

سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك
سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري تراجعه خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، ليعود إلى مستوى 55 جنيهًا لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما كان يتجاوز حاجز 62 جنيهًا خلال شهري مايو وبداية يونيو الماضيين، قبل أن يبدأ رحلة هبوط تدريجية مع تحسن أداء الجنيه وتراجع العملات الأجنبية، لينخفض دون مستوى 60 جنيهًا خلال يونيو، ويواصل خسائره حتى استقر حاليًا قرب مستوى 55 جنيهًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وفيما يلي أسعار اليورو اليوم في عدد من البنوك:

البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 55.717 جنيه.
سعر البيع: 55.884 جنيه.

البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 55.713 جنيه.
سعر البيع: 55.969 جنيه.

بنك مصر
سعر الشراء: 55.709 جنيه.
سعر البيع: 55.969 جنيه.

عملات الدولار واليورو

بنك قناة السويس
سعر الشراء: 55.720 جنيه.
سعر البيع: 55.981 جنيه.

بنك البركة
سعر الشراء: 55.710 جنيه.
سعر البيع: 55.947 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء: 55.709 جنيه.
سعر البيع: 55.969 جنيه.

المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 55.702 جنيه.
سعر البيع: 55.958 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء: 55.686 جنيه.
سعر البيع: 55.947 جنيه.

QNB الأهلي
سعر الشراء: 55.674 جنيه.
سعر البيع: 55.935 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء: 55.653 جنيه.
سعر البيع: 55.914 جنيه.

عملات الدولار واليورو

كريدي أجريكول
سعر الشراء: 55.630 جنيه.
سعر البيع: 55.890 جنيه.

بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 55.626 جنيه.
سعر البيع: 55.889 جنيه.

HSBC
سعر الشراء: 55.824 جنيه.
سعر البيع: 55.930 جنيه.

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