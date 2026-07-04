اليورو 56 جنيهًا والإسترليني 65 جنيهًا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم



واصلت أسعار العملات الأجنبية استقرارها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، دون تسجيل أي تغيرات تُذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع عطلة البنوك واستقرار التداولات داخل السوق الرسمية.



الدولار دون تغيير



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 49.05 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته التي سجلها خلال آخر يوم عمل بالبنوك المصرية.



اليورو فوق 56 جنيهًا



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 55.91 جنيه للشراء و56.06 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.



كما سجل الجنيه الإسترليني 65 جنيهًا للشراء و65.19 جنيه للبيع، ليواصل التداول بالقرب من مستوياته الأخيرة دون تغيرات كبيرة.



العملات الرئيسية



ووصل سعر الدولار الكندي إلى 34.50 جنيه للشراء و34.60 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار الأسترالي 33.83 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 60.57 جنيه للشراء و60.76 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني 7.21 جنيه للشراء و7.24 جنيه للبيع.



العملات الأوروبية



وسجل الكرون الدنماركي 7.40 جنيه للشراء و7.50 جنيه للبيع، بينما بلغ الكرون النرويجي 4.90 جنيه للشراء و4.95 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الكرون السويدي إلى 5.04 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع، في ظل استقرار أسعار العملات الأوروبية المختلفة أمام الجنيه المصري.



الين الياباني



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 30.15 جنيه للشراء و30.29 جنيه للبيع، ليستمر الأداء الهادئ للعملات الآسيوية داخل السوق الرسمية بالتزامن مع توقف النشاط المصرفي خلال عطلة نهاية الأسبوع.