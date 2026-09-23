بمواصفات احترافية ..إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

أطلقت شركة أوبو رسميًا سماعتها اللاسلكية الجديدة Oppo Enco X4 بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Find X10، حيث تركز السماعة الجديدة على تقديم تجربة صوتية فائقة، ونظام ذكي للتحكم في الضوضاء، إلى جانب دعمها بميزات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.إليك أهم مواصفاتها

تجربة صوتية "لا سلكية

تدعم السماعة النقل عالي الدقة والإنتاجية العالية بما يصل إلى 2.3 ميجابت في الثانية.التردد والعمق: تمنح المستخدمين القدرة على معالجة الصوت بمعدل 48 كيلوهرتز / 24 بت.العتاد الداخلي: زودت السماعة بنظام تشغيل ثنائي المحور من الجيل الرابع مع محرك فك تشفير مزدوج (Dual DAC)، مما يمنح طبقات صوتية أكثر وضوحًا، مع غشاء بوليمر لتوليد صوت باص (Bass) قوي ومنضبط.

أطلقت شركة أوبو رسميًا سماعتها اللاسلكية الجديدة Oppo Enco X4

بطارية ضخمة ومعالج متطور

على الجانب الآخر تأتي السماعة بدقة 6 نانومتر وقد أجرت أوبو ترقية قوية على المعالج الرئيسي للسماعة ليعمل بتقنية 6 نانومتر بدلًا من 12 نانومتر في الإصدارات السابقة. وينعكس هذا التطور إيجابًا على استهلاك الطاقة وعمر البطارية والذي يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الموسيقى لكل سماعة بمفردها، ويرتفع إلى 53 ساعة إجمالية بالاستعانة بعلبة الشحن

تدعم علبة السماعة الشحن السلكي (USB-C) واللاسلكي، وتأتي السماعات بمعيار IP55 المقاوم للغبار والماء، ويزن برعم السماعة الواحد 5.6 جرام فقط.

تتعدى ميزات Oppo Enco X4 مجرد الاستماع للموسيقى؛ إذ توفر تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي فهي تغطي 24 لغة عالمية شائعة؛ حيث يمكن لشخصين التحدث معًا بحيث يقرأ أحدهما الترجمة على شاشة الهاتف بينما يستمع الآخر إليها مباشرة عبر السماعة دون الحاجة لتناوب الإمساك بالهاتف.

تدعم السماعة تقنية Bluetooth 6.1، الصوت المكاني، الأوامر الصوتية السريعة، والتحكم عبر إيماءات الرأس، بالإضافة إلى ميزة التسجيل الصوتي الاستريو.

الأسعار والتوافر في الأسواق

طُرحت السماعة رسميًا بسعر حوالي 178 دولار أمريكي وقد أُطلقت السماعة داخل السوق الصيني أولاً، ولم تكشف الشركة بعد عن المواعيد الرسمية لإطلاقها عالميًا، لكن يُتوقع وصولها للأسواق الدولية لاحقًا استنادًا إلى سياسات أوبو مع الإصدارات السابقة.