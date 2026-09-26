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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد الانخفاض.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية، يترقب المواطنون موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وفي هذا السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت.

حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة

القاهرة 31

الإسكندرية 28

شرم الشيخ34

مطروح 27

أسوان 39

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 43

الدوحة 41

القدس 27

الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 22

مدريد 32

باريس 28

موسكو 14

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس

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