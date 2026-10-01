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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل ما تبوظ.. طرق تخزين الجوافة في البيت لأطول فترة ممكنة

الجوافة
الجوافة
ريهام قدري

تعد الجوافة من الفواكه المحببة لدى كثير من الأسر، خاصة خلال موسمها، إلا أن سرعة نضجها تجعل تخزينها لفترة طويلة أمرًا يحتاج إلى طريقة مناسبة حتى لا تتعرض الثمار للتلف أو فقدان جزء كبير من جودتها.

وتوضح بيانات مركز أبحاث وإرشاد ما بعد الحصاد بجامعة كاليفورنيا أن درجة نضج الجوافة ودرجة الحرارة من أهم العوامل التي تحدد مدة صلاحيتها، حيث يمكن للجوافة الخضراء الناضجة أو التي بدأت في النضج أن تتحمل التخزين عند درجات حرارة مناسبة لفترة أطول من الجوافة المكتملة النضج.

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1- تخزين الجوافة في الثلاجة

إذا كانت الجوافة بدأت في النضج ولكنها ليست طرية للغاية، يمكن وضعها في الثلاجة لإبطاء عملية النضج.

وتشير بيانات UC Davis إلى أن الجوافة الناضجة جزئيًا يمكن تخزينها عند درجة حرارة تتراوح تقريبًا بين 8 و10 درجات مئوية لمدة قد تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في ظروف التخزين المناسبة، بينما الجوافة المكتملة النضج تحتاج إلى درجة حرارة أقل، ويمكن أن يكون عمر تخزينها أقصر.

وللحصول على أفضل نتيجة في المنزل، يجب اختيار الثمار السليمة التي لا تحتوي على كدمات أو أجزاء طرية أو علامات عفن قبل وضعها في الثلاجة.

2- أفضل طريقة لتخزين الجوافة في الفريزر

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

أما إذا كانت هناك كمية كبيرة من الجوافة ويراد الاحتفاظ بها لفترة أطول من مدة التخزين في الثلاجة، فيمكن اللجوء إلى التجميد.

ويوصي المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية بجامعة جورجيا باختيار الجوافة الناضجة والطرية، ثم غسلها وتقشيرها وتقطيعها إلى نصفين قبل تجهيزها للتجميد. ويمكن حفظها باستخدام محلول سكري بتركيز 30% داخل العبوة قبل غلقها وتجميدها.

3- تخزين الجوافة على هيئة قطع

يمكن أيضًا تجهيز الجوافة للاستخدام لاحقًا بدلًا من تجميد الثمرة كاملة، وذلك بتقطيعها إلى أجزاء مناسبة ثم وضعها في عبوات أو أكياس مخصصة للتجميد.

ومن الأفضل تقسيمها إلى كميات صغيرة قبل التجميد، بحيث يتم إخراج الكمية المطلوبة فقط عند الحاجة، بدلًا من إذابة كمية كبيرة ثم إعادة تجميدها.

وتشير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن جودة الأغذية المجمدة تتأثر بدرجة نضارتها وقت التجميد، ولذلك يفضل تجميد الطعام عندما يكون في أفضل حالاته بدلًا من الانتظار حتى يبدأ في التلف.

4- حفظ الجوافة كمهروس

من الطرق العملية أيضًا تحويل الجوافة إلى مهروس قبل وضعها في الفريزر، خاصة إذا كانت الكمية كبيرة أو إذا كانت الثمار وصلت إلى درجة النضج التي يصعب معها الاحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة.

ويمكن تقسيم المهروس إلى كميات صغيرة واستخدامه لاحقًا في العصائر أو الحلويات أو بعض الوصفات، ما يقلل من هدر الفاكهة.

5- لا تخزني الجوافة التالفة مع السليمة

ومن أهم الخطوات قبل التخزين فحص الثمار جيدًا، والتخلص من أي ثمرة تحتوي على عفن أو تلف واضح، وعدم وضعها وسط باقي الكمية.

كما أن تجميد الفاكهة لا يعني أن جودتها ستظل كما هي تمامًا بعد إذابتها؛ فالتجميد يبطئ نمو الكائنات الدقيقة ويحافظ على الطعام، لكنه قد يؤثر في القوام بسبب تكوّن بلورات الثلج، لذلك قد تصبح الجوافة أكثر ليونة بعد إذابتها.

6- ما أفضل طريقة إذا اشتريت كمية كبيرة؟

إذا تم شراء كمية كبيرة من الجوافة خلال موسمها، يمكن تقسيمها حسب درجة النضج.

الجوافة الصلبة أو الناضجة جزئيًا: يمكن الاحتفاظ بها في ظروف باردة مناسبة حتى تقترب من درجة النضج المطلوبة.

الجوافة الناضجة: يمكن نقلها إلى الثلاجة لإبطاء استمرار النضج.

الجوافة شديدة النضج: الأفضل استخدامها سريعًا أو تجهيزها للتجميد بدلًا من تركها حتى تفسد.

تحذير مهم عند التخزين

يجب التأكد من أن أكياس أو عبوات التجميد محكمة الغلق، لأن تعرض الفاكهة للهواء داخل الفريزر يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بـ"حرق التجميد"، وهو جفاف يصيب سطح الطعام ويؤثر في جودته.

وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن التغليف المناسب يقلل من تعرض الأغذية للهواء ويحافظ على جودتها أثناء التخزين المجمد.

إذا كان الهدف هو الاحتفاظ بالجوافة لأطول فترة ممكنة والاستفادة منها طوال فترة خارج الموسم، فإن أفضل حل عملي هو عدم وضع كل الكمية في الثلاجة فقط؛ بل تقسيمها حسب درجة النضج، مع استخدام الثمار الناضجة سريعًا، وحفظ الكمية الزائدة بالتجميد بعد تجهيزها بالشكل المناسب.

وبذلك يمكن تقليل الفاقد والاستفادة من الجوافة لفترة أطول، بدلًا من ترك كمية كبيرة حتى تنضج جميعها في وقت واحد وتتلف.

المصدر: مركز أبحاث وإرشاد ما بعد الحصاد – جامعة كاليفورنيا.

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