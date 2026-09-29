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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر ارتجاع المريء.. متى تسبب الطماطم الحموضة وحرقة المعدة؟

الطماطم
الطماطم
ريهام قدري

تعد الطماطم من الخضروات التي تدخل في كثير من الوجبات اليومية، لكنها قد تسبب لدى بعض الأشخاص شعورا بالحموضة أو حرقة المعدة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

لماذا تسبب الطماطم الحموضة؟

تحتوي الطماطم على أحماض طبيعية، من بينها حمض الستريك وحمض الماليك، ولذلك قد تزيد من أعراض الحموضة وارتجاع الحمض لدى بعض الأشخاص.

ولا يعني ذلك أن الطماطم تسبب الحموضة لجميع الناس، فدرجة تحملها تختلف من شخص إلى آخر.

الطماطم المطبوخة قد تكون أكثر إزعاجا

قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة الأعراض عند تناول صلصة الطماطم أو الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة منها، خاصة عندما تكون الوجبة غنية بالدهون أو التوابل، لأن هذه العوامل قد تزيد أعراض الارتجاع لدى الأشخاص المصابين به.

كما أن تناول الطعام قبل النوم بفترة قصيرة قد يزيد من فرصة ظهور أعراض الارتجاع.

ماذا تفعل إذا سببت لك الطماطم الحموضة؟

إذا لاحظت أن الطماطم تزيد الأعراض لديك، يمكن تقليل الكمية ومراقبة مدى تأثيرها، وتجنب تناولها مع الأطعمة الأخرى التي تعرف أنها تحفز الحموضة لديك.

ويفضل أيضا عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، وترك فترة مناسبة بين الوجبة ووقت النوم.

أما إذا كانت حرقة المعدة متكررة أو شديدة، أو يصاحبها ألم في الصدر أو صعوبة في البلع أو قيء مستمر، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب. 

 الطماطم ليست ممنوعة على الجميع، لكنها قد تكون من الأطعمة المحفزة للحموضة لدى بعض الأشخاص، خصوصا المصابين بارتجاع المريء، ولذلك يعتمد تناولها على مدى تحمل كل شخص لها.

الطماطم طماطم حموضة الطماطم حرقة المعدة

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