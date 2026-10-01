تعرف على أحد أهم شرايين النقل الجديدة في مصر.. الممر اللوجيستي السخنة / الإسكندرية

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن احد اهم شرايين النقل الجديدة في مصر الممر اللوجيستي السخنة / الإسكندرية ويمثل الممر اللوجيستي السخنة – الإسكندرية أحد أهم شرايين النقل الجديدة ، حيث يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ويمتد من ميناء السخنة مرورًا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الإنتاجية المختلفة.

ويتكون الممر من ميناء السخنة والخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان وخط السكة الحديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس)، ثم المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط والمناطق الصناعية والإنتاجية.



ويعد خط (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس ) أحد المكونات الرئيسية للممر، حيث يبلغ طوله 63.5 كم، ويضم الخط 6 محطات جديدة ومحطة قائمة تم تطويرها ، ويربط الخط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية، بما يعزز قدرته على خدمة حركة الركاب والبضائع وربط المناطق العمرانية والصناعية بشبكة النقل القومية .

ويستهدف المشروع تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري وتوفير مسار متكامل لنقل البضائع بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق الصناعية، بما يدعم حركة الصادرات والواردات ويسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.