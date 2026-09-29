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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة سهلة بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الكابتشينو في المنزل مثل الكافيهات

الكالتشينو
الكالتشينو
ريهام قدري

يعد الكابتشينو من المشروبات الساخنة التي يفضلها كثير من الأشخاص، خاصة في الصباح أو خلال أوقات الراحة، ويتميز بمزيج القهوة والحليب والرغوة الكريمية التي تمنحه مذاقا مختلفا عن القهوة التقليدية.

ولا يحتاج تحضير الكابتشينو في المنزل إلى ماكينة قهوة احترافية، إذ يمكن إعداده باستخدام مكونات بسيطة وأدوات متوفرة في معظم المطابخ، مع الاهتمام بطريقة تسخين الحليب وتكوين الرغوة للحصول على نتيجة قريبة من المشروبات التي تقدمها الكافيهات.

مكونات عمل الكابتشينو

لتحضير كوب واحد من الكابتشينو في المنزل، تحتاجين إلى:

- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من السكر أو حسب الرغبة.
- ربع كوب من الماء الساخن.
- رشة من الكاكاو أو القرفة للتزيين حسب الرغبة.

ويمكن تعديل كمية السكر والقهوة وفقا للمذاق المفضل، كما يمكن استخدام حليب كامل الدسم للحصول على قوام أكثر كثافة ورغوة أفضل.

طريقة عمل الكابتشينو في المنزل

في البداية، ضعي القهوة سريعة الذوبان والسكر داخل كوب مناسب، ثم أضيفي ربع كوب من الماء الساخن، وقلبي المكونات جيدا حتى تذوب القهوة والسكر تماما.

وفي الوقت نفسه، ضعي الحليب في وعاء على نار هادئة، وسخنيه تدريجيا مع تجنب تركه يغلي، لأن الغليان الشديد قد يؤثر في قوام الحليب وطعمه.

بعد أن يصبح الحليب ساخنا، استخدمي مضربا يدويا أو أداة مخصصة لخفق الحليب، واخفقيه حتى تتكون طبقة من الرغوة على السطح.

سر الحصول على رغوة كثيفة

تعد الرغوة من أهم ما يميز الكابتشينو، ولذلك يجب عدم إهمال هذه الخطوة، ويمكن استخدام مضرب الحليب الكهربائي إذا كان متوفرا، أو الخلاط اليدوي، أو حتى رج الحليب الساخن بحذر داخل وعاء محكم الغلق ثم استخدام الرغوة الناتجة على الوجه.

وبعد تجهيز الحليب، اسكبيه تدريجيا فوق خليط القهوة، ثم أضيفي طبقة الرغوة في النهاية، ويمكن رش كمية صغيرة من الكاكاو أو القرفة على الوجه لإضافة نكهة وشكل مميز للمشروب.

طريقة تقديم الكابتشينو

يفضل تقديم الكابتشينو فور تحضيره وهو ساخن، ويمكن وضعه في كوب مناسب للمشروبات الساخنة، مع إضافة رشة من الكاكاو أو القرفة.

ويمكن أيضا تقديمه مع قطعة من البسكويت أو الكيك حسب الرغبة، إلا أن إضافة السكر أو الإضافات الأخرى تزيد من السعرات الحرارية للمشروب.

هل يمكن تحضير الكابتشينو بدون ماكينة؟

نعم، يمكن تحضير الكابتشينو في المنزل دون الحاجة إلى ماكينة قهوة، خاصة عند استخدام القهوة سريعة الذوبان مع الحليب الساخن وخفقه جيدا.

لكن ماكينة الإسبريسو تعطي نتيجة مختلفة من حيث تركيز القهوة وقوام الحليب، لذلك فإن الطريقة المنزلية تعد بديلا بسيطا وسريعا لمن يرغب في تحضير كوب كابتشينو دون معدات متخصصة.

نصائح للحصول على كابتشينو بطعم أفضل

يمكن استخدام حليب كامل الدسم للحصول على رغوة أكثر كثافة، مع ضرورة عدم غلي الحليب.

كما يفضل اختيار نوع قهوة جيد، وضبط كمية السكر وفقا للرغبة، ويمكن تجربة إضافة القرفة أو الكاكاو أو كمية صغيرة من الفانيليا للحصول على نكهات مختلفة.

وفي حالة استخدام القهوة سريعة الذوبان، يجب إذابتها جيدا في الماء الساخن قبل إضافة الحليب حتى لا تتجمع في قاع الكوب.

الخلاصة: تحضير الكابتشينو في المنزل لا يحتاج إلى خطوات معقدة، فباستخدام القهوة والحليب والسكر وبعض الخفق يمكن الحصول على مشروب ساخن برغوة كريمية خلال دقائق، مع إمكانية التحكم في كمية السكر والقهوة والإضافات وفقا للذوق الشخصي.

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