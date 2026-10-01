تعاون جديد للبنك التجاري الدولي مصر لإطلاق بطاقات CIB SHARE Visa الائتمانية

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، تعاونه مع مجموعة ماجد الفطيم، العاملة في قطاعات مراكز التسوق والمجتمعات والتجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وشركة «فيزا»، الرائدة عالميًا في المدفوعات الرقمية، لإطلاق بطاقات CIB SHARE Visa الائتمانية المشتركة.

صُممت بطاقات “CIB SHARE Visa"لتعزيز نمط الحياة اليومي وتجارب التسوق للعملاء في مصر، من خلال توفير تجربة دفع ملائمة ومكافآت قيمة على الإنفاق اليومي و التي تشمل مجالات التسوق والبقالة والمطاعم والترفيه، وغيرها من الأنشطة. وتتميز البطاقة بكونها جزءاً لا يتجزأ من احتياجات العملاء اليومية ، لتصبح خيارًا مفضلًا لمشترياتهم المعتادة.

وتتيح البطاقات كاش باك يصل إلى 8% على الإنفاق داخل منظومة ماجد الفطيم، إلى جانب كاش باك بنسبة 1% على المشتريات الأخرى, كلها في صورة نقاط شير. وتوفر البطاقة ايضا مزايا للعملاء الذين يتسوقون بانتظام في وجهات ماجد الفطيم، بما يشمل مول مصر ومولات سيتي سنتر وكارفور. كما تمتد مزاياها إلى وجهات ترفيهية، من بينها سينمات VOX وسكي مصر وماجيك بلانيت.

ويحصل العملاء على نقاط ترحيبية عند تفعيل البطاقة واستخدامها في المشتريات، مع إمكانية الاختيار بين ثلاث فئات من البطاقات التي تناسب أنماط الإنفاق المختلفة. وإلى جانب الكاش باك، تشمل المزايا تذاكر سينما وفشارًا مجانيًا في سينمات VOX، وتوصيلًا مجانيًا لطلبات البقالة عبر كارفور أونلاين، و كاونترات دفع مخصصة في كارفور ، وأماكن انتظار مميزة للسيارات في المولات،

وتقدم بطاقات CIB SHARE Visa أيضًا خصومات على خدمة التسوق دون حمل المشترياتHands-Free Shopping ، التي أُتيحت مؤخرًا في مولات ماجد الفطيم التجارية بمصر لتوفير تجربة أكثر راحة للمتسوقين، فضلًا عن ألعاب مجانية وخصومات مميزة في ماجيك بلانيت وسكي مصر لضمان توفير قيمةً حقيقية للعملاء عبر جميع جوانب حياتهم اليومية.

وقال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر CIB: «يسعدنا التعاون مع ماجد الفطيم وفيزا، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا بالتحول الرقمي وتقديم قيمة ملموسة للعملاء في مختلف أوجه إنفاقهم. وتمتد تجربة البطاقات إلى التسوق والترفيه وأنماط الحياة اليومية، بما يجعل بطاقات CIB SHARE Visa الائتمانية خيارًا مفضلًا للعملاء. ويتمتع البنك بخبرة راسخة في تقديم البطاقات المشتركة من خلال شراكات ناجحة.

وقال دارين تايلور، نائب الرئيس الأول لبرنامج مكافآت SHARE وحلول العملاء لدى ماجد الفطيم: «يتسوق العملاء في مصر ويتناولون الطعام ويقضون أوقات فراغهم في وجهات ماجد الفطيم. ومع إطلاق بطاقات CIB SHARE Visa الائتمانية، أصبحت كل زيارة جزءًا من تجربة مترابطة تمنحهم مكافآت أكبر.

وبالتعاون مع البنك التجاري الدولي وفيزا، قدمنا عرضًا هو الأول من نوعه في مصر: استردادًا بنسبة تصل إلى 8% لدى أكثر من 3500 متجر و أربعة مولات، وهي مول مصر وسيتي سنتر ألماظة وسيتي سنتر الإسكندرية وسيتي سنتر المعادي، إلى جانب استرداد بنسبة 1% على مشتريات العملاء خارجها.

ويربط برنامج SHARE ملايين الأعضاء في الإمارات ومصر والسعودية وعُمان، ليشكّل أكبر شبكة تسوق في المنطقة. وطموحنا واضح: أن نجعل SHARE التجربة الأكثر مكافأة للتسوق، وأن نقرّب العملاء من كل ما تقدمه ماجد الفطيم، ونساعدهم على تحقيق قيمة أكبر من كل تعامل».

وقالت ملك البابا، نائب الرئيس ومدير شركة فيزا في مصر وليبيا والسودان: «تُعد مصر من أكثر أسواق المنطقة نشاطًا في التجارة الرقمية، وتؤدي شراكات كهذه دورًا أساسيًا في جعل المدفوعات الرقمية أكثر ارتباطًا بحياة المستهلكين اليومية، وأكثر فائدة وسهولة في الوصول إليها. وتجمع بطاقات CIB SHARE Visa الائتمانية بين تكنولوجيا المدفوعات العالمية التي تقدمها فيزا وشبكة قبولها ومعاييرها الأمنية، وبين خبرة البنك التجاري الدولي المصرفية ومنظومة ماجد الفطيم في مجالات التسوق والترفيه، لتقدم مزايا تتجاوز خدمة الدفع نفسها.

ومن خلال الجمع بين تجربة رقمية سلسة ومكافآت مجزية على التسوق والبقالة والترفيه، نُسهم في تسريع التحول نحو المدفوعات غير النقدية، مع منح المستهلكين قيمة أكبر وراحة وثقة في كل عملية دفع. وتُظهر المنتجات المشتركة، مثل بطاقات CIB SHARE Visa، كيف يمكن للشراكات أن تربط ابتكارات الدفع الموثوقة بالعلامات التجارية والتجارب التي يقدّرها المستهلكون».