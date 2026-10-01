تحذيرات زراعية من الأمراض الفطرية خلال أكتوبر.. أبرز المحاصيل المعرضة للخطر

تشهد الفترة الحالية انتقالًا تدريجيًا من فصل الصيف إلى الخريف، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة ونقطة الندى، وهي عوامل تهيئ ظروفًا مناسبة لظهور وانتشار عدد من الأمراض الفطرية والآفات الزراعية، ما يستدعي تكثيف متابعة المحاصيل خلال هذه الفترة.

ارتفاع الرطوبة يهيئ الظروف لانتشار الأمراض الفطرية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن بداية شهر أكتوبر تمثل فترة انتقالية مهمة بين الصيف والخريف، موضحًا أن انكسار درجات الحرارة تدريجيًا يؤدي إلى زيادة الرطوبة النسبية وارتفاع نقطة الندى وظهور الشبورة.

وأوضح فهيم أن هذه الظروف تصبح مناسبة لظهور مجموعة من الأمراض التي لا تفضل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، ومن بينها البياض الزغبي، والندوات، والبياض الدقيقي، وأعفان الجذور، خاصة في الزراعات الجديدة ومحاصيل العروة الجديدة.

تحذير من ديدان الأوراق والثمار والتربس

وأشار إلى أن تراجع حدة الإشعاع الشمسي خلال هذه الفترة قد يساهم أيضًا في زيادة نشاط بعض الآفات الحشرية، وعلى رأسها ديدان الأوراق وديدان الثمار، إلى جانب المن والتربس وغيرها من الآفات.

وشدد على أهمية متابعة المزارعين لمحاصيلهم بصورة مستمرة، وعدم ترك المرض أو الآفة تتكاثر أو تكمل دورة حياتها، بما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات أكبر في الزراعات.

أمطار خفيفة وموسم مناسب لزراعة المحاصيل الجديدة

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى احتمالية تعرض الوجه البحري وشمال الدلتا لبعض المناوشات المطرية الخفيفة خلال الأيام المقبلة، مع وجود مؤشرات على فرص أمطار محدودة في مناطق من المنيا وجنوب الصعيد، وهو أمر غير معتاد نسبيًا في هذا التوقيت، لكنه لن يكون بكميات كبيرة.

وأكد أن بداية العروة الزراعية الجديدة تتزامن مع أجواء مناسبة لزراعة عدد من المحاصيل، من بينها البطاطس والبنجر والبصل والثوم والفاصوليا والفراولة والخرشوف وغيرها.

لا تهديدات خطيرة.. والتغير المناخي يربك مواعيد الزراعة

وأوضح فهيم أنه لا توجد في الوقت الحالي تهديدات خطيرة أو كبيرة للمحاصيل، سواء بسبب الأمراض والآفات أو نتيجة الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي يعد في الأساس أمرًا أفضل للزراعات.

وأضاف أن التغير المناخي أصبح يؤدي إلى عدم وضوح الفواصل بين الفصول، خاصة الانتقال من الصيف إلى الخريف ثم الشتاء، وهو ما قد يسبب حالة من الارتباك لدى بعض المزارعين، الذين اعتادوا على مواعيد وظروف جوية محددة لزراعة كل محصول.

وأكد أن مركز معلومات تغير المناخ يصدر توصيات دورية بشأن الظروف الجوية والزراعية، بهدف مساعدة المزارعين على التعامل مع أي تغيرات وتحديد الإجراءات المطلوبة خلال الأيام المقبلة.