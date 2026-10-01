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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثغرات أمنية بـ 3محافظات وكردستان في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن انسحاب القوات الأمريكية بكامل جنودها وعتادها من العراق يمثل مرحلة جديدة في مسار البلاد، مشيرة إلى أن اليوم الأول بعد الانسحاب حمل رسائل سياسية وأمنية مهمة، لا سيما في ظل الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء العراقي إلى دول الجوار.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العاصمة بغداد شهدت أمس أجواء احتفالية بمناسبة هذا التطور، الذي وصفته السلطات العراقية بأنه يوم تاريخي، مؤكدة أن العراق بات أمام مسؤولية مباشرة في إدارة ملفه الأمني والعسكري، في ظل تأكيدات رئيس الوزراء ومؤسسات الدولة أن القوات الأمنية العراقية قادرة على تولي زمام الأمور والحيلولة دون حدوث فراغ أمني عقب انسحاب قوات التحالف الدولي.

وأضافت أن هذا الانسحاب يمثل في الوقت نفسه اختبارًا حقيقيًا لرئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على التعامل مع أي فراغ أمني محتمل.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية العراقية تمتلك القدرة على حفظ الأمن، إلا أن بعض الثغرات الأمنية لا تزال تظهر بين الحين والآخر، خصوصًا في عدد من المحافظات، من بينها نينوى وكركوك وديالى، وهو ما يثير مخاوف لدى الشارع العراقي من إمكانية استغلال هذه الثغرات من جانب تنظيم داعش. 

ولفتت إلى أن سلطات إقليم كردستان تتابع تداعيات الانسحاب بقدر أكبر من القلق، خصوصًا فيما يتعلق بقدرة الحكومة الاتحادية على سد الفراغ الأمني وحماية أجواء الإقليم، بعد انتهاء الدور الذي كانت تؤديه قوات التحالف الدولي في هذا المجال، وفقًا لتصريحات مسؤولين في الإقليم.

القوات الأمريكية العراق رئيس الوزراء العراقي

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