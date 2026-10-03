التضامن تشارك في احتفالية جمعية نداء باليوم العالمي للغة الإشارة

احتفلت جمعية «نداء» باليوم العالمي للغة الإشارة، بهدف دعم وتمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وتضمنت الفعالية تكريم عدد من خريجي الجامعات، وأبطال بطولة المدارس للسباحة على مستوى الجمهورية من الصم وضعاف السمع، إلى جانب تقديم فقرات غنائية بلغة الإشارة، وعروض غنائية لفرقة «النور والأمل».

كما شملت الفعالية ألعابًا ومسابقات رياضية جمعت بين أبنائنا من الصم وضعاف السمع، وأعضاء «روتاراكت» و«روتاري»، وموظفي شركة «استادات»، وتضمنت منافسات في كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، والكرة الطائرة، إلى جانب أنشطة للتصوير الفوتوغرافي والرسم على الجداريات.

وشهدت الاحتفالية برنامجًا خاصًا للأطفال، تضمن فقرات غنائية وعروضًا للعرائس، وألعابًا رياضية ومسابقات ترفيهية، وأنشطة للرسم وتركيب البازل، بالإضافة إلى توزيع هدايا على الأطفال، مقدمة من أندية «سيتي كلوب»، وشركة «سيجما»، وشركة «لايف للقوقعة والسماعات».

كما أقيمت مسابقة في رياضة الشطرنج، بإشراف حكام معتمدين من الاتحاد الدولي للشطرنج، بمشاركة 50 متسابقًا من الصم وضعاف السمع.

وشارك في الاحتفالية أطفال جمعية «نداء»، والجمعية المصرية للصم وضعاف السمع، وجمعية «النور والأمل»، وجمعية «ياسمين السمرة».