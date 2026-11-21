ثبت سعر أكبر دولار مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم السبت 21-11-2026 على مستوي السوق الرسمية بالتزامن مع إجازة البنوك.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من مساء أمس الأول “ الخميس”؛ بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي .

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

وجاء أعلي سعر دولار في آخر تحديث له 53.85 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنك نكست.

الإجازة تنتهي

ومن المقرر أن ينتهي إجازة البنوك مساء اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك لدرجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.76 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 53.72 جنيها للشراء و 53.82 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 53.74 جنيها للشراء و 53.84 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.75 جنيها للشراء و 53.85 جنيها للبيع في بنكي " بيت التمويل الكويت، الكويت الوطني، الإسكندرية".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، سايب، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، المصرف المتحد، HSBC،التجاري الدولي CIB، البركة، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 53.85 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنك نكست.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.79 جنيها للشراء و 53.89 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

النقود المتداولة في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض حجم النقد المتداول ضمن نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي إلي 17.8 تريليون جنيه مقابل 18.17 تريليون في يونيو السابق له بعدما كان 18.1 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، تراجع حجم نقود الاحتياطي إلى 25.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 27.53 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 25.7 تريليون جنيه في مايو من نفس السنة.

ودائع بالعملة المحلية

وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي ضمن نقود الاحتياطي منحو 25.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 25.53 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 25.7 تريليون جنيه في مايو 2026.

وبحسب التقرير، وصل صافي الأصول الأجنبية إلي 909.16 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 836.44 مليار جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ 796.341 مليار جنيه في مايو 2026.

وسجل إجمالي الأصول المحلية 1.65 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.92 تريليون جنيه في يونيو 2026 ومقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في مايو السابق.