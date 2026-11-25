أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، أن ما ورد في مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، يؤكد صلابة الموقف المصري وثباته أمام الضغوط الدولية، وتمسك الدولة المصرية بثوابتها الوطنية والقومية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال مرشد، في تصريح له، إن إشارة بايدن إلى توقعه رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي مقترحات لنقل سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، تؤكد أن القاهرة حددت موقفها بوضوح منذ بداية الأزمة، انطلاقًا من إدراكها لخطورة هذه المخططات على الأمن القومي المصري ومستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن التهجير لا يمثل مجرد أزمة إنسانية مؤقتة، بل يحمل تداعيات استراتيجية خطيرة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للقضية الفلسطينية، وتحويل معاناة المدنيين جراء العدوان إلى وسيلة لفرض واقع جديد ينهي حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا متوازنًا في التعامل مع الأزمة، من خلال التمسك برفض التهجير وعدم التفريط في ثوابتها الوطنية، بالتوازي مع مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية وجهود الوساطة لوقف إطلاق النار، وتكثيف الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات والإغاثات إلى سكان قطاع غزة.

وشدد مرشد على أن حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني يمثلان مسارين متكاملين في السياسة المصرية، مؤكدًا أن إنهاء الصراع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.