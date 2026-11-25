عقد اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جلسة للتخطيط التشاركي المجتمعي، لمناقشة مقترحات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028، بمشاركة عدد من الأهالي وممثلي الأجهزة التنفيذية، وبحضور النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب.

واستضافت قاعة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى علم فعاليات الجلسة، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط الاستثمارية، بما يضمن توجيه المشروعات نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة.

الكهرباء والطرق ومياه الشرب أبرز الملفات المطروحة

وشهد اللقاء استعراض عدد من المشروعات المقترحة في قطاعات الكهرباء والإنارة العامة، ورصف وتطوير الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات التجميل وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

كما أتاح رئيس المدينة المجال أمام المشاركين لطرح آرائهم ومقترحاتهم بشأن أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، والاستماع إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف المناطق.

دراسة مطالب المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة

وأكد اللواء ياسر مهنا الدميني أن مشاركة المواطنين في وضع مقترحات الخطة الاستثمارية تمثل أولوية لدى الوحدة المحلية، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى آراء الأهالي يساعد في تحديد المشروعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا على حياتهم اليومية.

وأوضح أن جميع الملاحظات والمطالب التي طُرحت خلال الجلسة ستخضع للدراسة، لبحث إمكانية إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن الهدف هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات بمدينة مرسى علم.