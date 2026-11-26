أكدت د. دعاء زهران، رئيس مؤسسة «هي تستطيع»، أن ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض مصر استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل شهادة سياسية مهمة تكشف حجم الضغوط التي تعرضت لها الدولة المصرية، وتؤكد أن القاهرة تمسكت بموقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.

مصر تقف ضد التهجير

وقالت زهران إن ما أورده بايدن بشأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخطط التهجير يعكس وضوح الرؤية المصرية منذ بداية الحرب على غزة، وإدراك القيادة السياسية أن السماح بنقل الفلسطينيين إلى سيناء لن يكون مجرد إجراء مؤقت، بل قد يتحول إلى واقع يهدد الأمن القومي المصري ويقوض حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأضافت أن الرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء واضحة أمام محاولات فرض هذا المخطط، وأكد أن سيناء ليست بديلًا عن الأرض الفلسطينية، وأن مصر لن تكون طرفًا في أي محاولة تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه أو تصفية قضيته العادلة.

رفض التهجير

وأشارت إلى أن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن تكمن في أنه يقدم شهادة من داخل الإدارة الأمريكية السابقة على طبيعة الموقف المصري، ويكشف أن رفض التهجير لم يكن مجرد موقف إعلامي أو سياسي للاستهلاك، وإنما قرار استراتيجي تمسكت به الدولة المصرية رغم الضغوط الدولية والتحديات الإقليمية.

وأكدت زهران أن الموقف المصري أثبت أن حماية الأمن القومي لا تنفصل عن الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشيدة بجهود الدولة المصرية في دعم الفلسطينيين والتحرك لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.

واختتمت بالتأكيد على أن مصر ستظل متمسكة برفض التهجير باعتباره خطًا أحمر لا يقبل المساومة، وأن الحفاظ على حق الفلسطينيين في أرضهم هو الأساس الحقيقي لأي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.