قال الدكتور محمود شاكر صيام، الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، إنّ قطاع غزة أصبح، بعد ثلاثة أعوام من الحرب الإسرائيلية ومع دخول العام الرابع، جحيماً لا يمكن لأي إنسان التعايش معه وفقاً للمقاييس والقوانين الإنسانية، في ظل ما يعانيه السكان من ظروف قاسية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ غزة، رغم هذه الظروف، تظل وفقاً للقيم الوطنية الفلسطينية والعربية وطناً لا يمكن التخلي عنه، مؤكداً أنّ التمسك بالأرض يفرض على الفلسطينيين الصبر والتحمل حتى لا يتشتتوا في أنحاء الأرض، وتتكرر مأساة هجرة عام 1948.

وأشاد صيام بالدور المصري في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، قائلاً إنّ مصر وقفت سداً منيعاً أمام الهجرة، وإنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي ظل، وفق تعبيره، خطاً أحمر ورفض التهجير، ووقف بحزم أمام هذه المؤامرة حتى أفشلها.

تهجير الفلسطينيين

وأوضح أنّ ملف التهجير لا يمكن القول إنّه انتهى تماماً، لكنه أشار إلى أنّ الجزء الأكبر من الضغوط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قد انتهى، ولم يعد قائماً بالدرجة نفسها التي كان عليها سابقاً.