تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة إسطنبول التركية، يوم 29 يناير 2027، وذلك على مسرح مركز إسطنبول للمؤتمرات (ICC).

وكشفت أصالة عن تفاصيل الحفل من خلال نشر البوستر الدعائي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المنتظر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أعمالها الغنائية الحديثة.

أحدث أغاني أصالة

طرحت الفنانة أصالة نصري، اغنيتها الجديدة التي تحمل اسمها «أصالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية أصالة، لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان أمجد جمعة، توزيع موسيقي فؤاد جنيد.

وفي العام 2025 طرحت أصالة ألبومها "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وتعاونت أصالة في ألبوم “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من أبرزهم: منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي، والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.