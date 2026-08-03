أوامر بإجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن

أُمر نحو 60 ألف شخص بإخلاء منازلهم مع تهديد حرائق الغابات لمدينة سبوكين بولاية واشنطن، حسبما أفاد مسؤولون، مضيفين أن الحرائق في المنطقة دمرت 600 مبنى، من بينها منازل ومتاجر.

قال توم ويليامز، رئيس قسم الإطفاء في سبوكين، لوكالة رويترز، إن حريق منطقة سبوكين، الذي يضم ثلاثة حرائق منفصلة، ​​يهدد المناطق التي صدرت بحقها أوامر الإخلاء.

وبحسب فريق إدارة الحوادث الفيدرالي، فقد أتت الحرائق على 2180 هكتارًا (5390 فدانًا) بحلول يوم الأحد.

وقال ويليامز إن الحرائق لم تتم السيطرة عليها بعد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات، وفقًا لما ذكره المسؤولون في مؤتمر صحفي.

ووصفت عمدة سبوكين، ليزا براون، الكارثة بأنها "أسوأ كارثة طبيعية واجهتها منطقتنا".

وقالت هيذر روزنتريدر، الرئيسة التنفيذية لشركة أفيستا يوتيليتيز، إن نحو 10 آلاف مشترك في خدمة الكهرباء بالمنطقة انقطعت عنهم الكهرباء.

أفاد مسؤولون حكوميون بأن أكثر من 250 ألف فدان (101,171 هكتارًا) تحترق في أنحاء ولاية واشنطن.

وصرح حاكم الولاية، بوب فيرجسون، بأنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد وطلب المساعدة من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. وقد أعلن الحاكم حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية.