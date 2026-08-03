السلطات اليونانية تجري عمليات للبحث عن مهاجرين مفقودين بعد انقلاب قارب جنوب جزيرة كريت

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم، بدء عملية بحث عن مهاجرين مفقودين بعد انقلاب قارب كان يقلهم في البحر المتوسط ​​جنوب جزيرة كريت.

وتجري العملية على بعد حوالي 37 كيلومترً (20 ميلا بحريا) جنوب غرب جزيرة جافدوس، أقصى الجزر اليونانية جنوبا.

وأفادت السلطات اليونانية بإنقاذ 48 مهاجرا، بينما تواصلت جهود البحث بمشاركة سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وقارب إنقاذ، وسفينة تابعة لوكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الحدود.

كما ذكرت السلطات أن سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي أنقذت 39 ناجيا.

ولم تفصح السلطات اليونانية على الفور عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب أو عدد المفقودين.