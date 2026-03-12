قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
«التأمين الصحي الشامل»: مليون و330 ألف مُستفيد بالأقصر بنسبة تسجيل 91%
وزير الاستثمار لسفير فنلندا: نمتلك فرصا واعدة في العديد من القطاعات بسبب موقعنا الجغرافي
وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية بمصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة
«الخارجية» و«الصحة» يُوقعان بروتوكول «علاجك في مصر» لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختيار مصر ضمن 7 دول على مستوى العالم لعرض تجاربها في مكافحة تعاطي المخدرات

صندوق الادمان
صندوق الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختارت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بـ فيينا، التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات ضمن 7 تجارب دولية رائدة على مستوى العالم، لعرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال فعاليات الدورة الـ69 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات، المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. 

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان  تجربة الصندوق في مواجهة تعاطي المواد المخدرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي أطلقت تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 

وأوضح أن الاستراتيجية تُنفذ من خلال شراكة واسعة مع الوزارات والجهات المعنية، وتعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز الوقاية الأولية، والانتقال من مرحلة التوعية إلى الوقاية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج موجهة للأسرة تحت شعار "الوقاية والاكتشاف المبكر"، إلى جانب تهيئة بيئات تعليمية ورياضية داعمة للنشء والشباب لتمكينهم من رفض ثقافة تعاطي المخدرات، مع الاستفادة من دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة، والتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية.

ويمثل اختيار تجربة الصندوق تأكيدا على الدور المصري الرائد إقليميا في مواجهة مشكلة المخدرات، حيث جرى اختيار 7 دول فقط على مستوى العالم لعرض تجاربها وهي "مصر، النمسا، اليونان، البرازيل، النرويج، الجزائر، الإكوادور، " ، وقد عُرضت هذه التجارب بحضور براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائم بأعمال المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب وفود رفيعة المستوى تمثل الدول المشاركة في الاجتماعات.

كما استعرض "عثمان" التجربة المصرية في التعامل مع المناطق المطورة بديلة العشوائيات، مستعرضا منطقة "الأسمرات" كنموذج ناجح لبناء مجتمعات سكنية آمنة ترفض تعاطي المخدرات، وذلك في إطار تكليفات رئيس جمهورية مصر العربية بتنفيذ برامج الحماية والوقاية من المخدرات داخل المجتمعات السكنية الجديدة، وأوضح أن تطوير هذه المناطق لم يقتصر على توفير سكن آمن بديل للعشوائيات الخطرة، بل امتد ليشمل الارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال إتاحة خدمات تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية والقضاء على الظواهر السلبية المرتبطة بالمناطق غير المخططة. 

وأضاف أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ حزمة متكاملة من البرامج داخل هذه المناطق، تشمل تنظيم زيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وتنفيذ برامج وقائية للتجمعات الشبابية، إلى جانب إنشاء 8 عيادات مجتمعية تقدم خدمات المشورة والعلاج المجاني وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن تنظيم معسكرات تدريبية لبناء قدرات القيادات والكوادر الطبيعية من أبناء هذه المناطق للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية داخل المجتمعات السكنية الجديدة.

منظمة الأمم المتحدة تعاطي المخدرات مكافحة التجربة المصرية مستوى العالم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

المتهم

ماتت فى المستشفى.. القبض على سائق سيارة نقل دهـ.س سيدة بالمرج

أرشيفية

تأجيل محاكمة المتهم بدهـ.س الصغير ياسين بالمعادي

المنشور

هربت للشرقية.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد