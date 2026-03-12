قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وكيل «أفريقية النواب» يحذر من تداعيات التصعيد بالشرق الأوسط

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب
محمد الشعراوي

شارك النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، في الملتقى السياسي الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية لمناقشة الأوضاع الدولية الراهنة وتداعيات التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وجاء الملتقى بحضور أكثر من 12 وزيرًا بالحكومة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، وكوكبة من الإعلاميين والكتاب والمفكرين، في لقاء سياسي موسع تناول التطورات المتسارعة التي يشهدها الإقليم وانعكاساتها المحتملة على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد النائب أشرف سعد سليمان أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وتوترات متلاحقة يفرض على جميع القوى الوطنية والسياسية إدراك خطورة المرحلة الحالية، مشددًا على أن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية تمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة، وأن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات برؤية استراتيجية متوازنة تحافظ على الأمن القومي المصري وتدعم استقرار المنطقة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن مثل هذه اللقاءات السياسية تمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف القوى الوطنية حول التطورات الإقليمية والدولية، بما يعزز الوعي العام بطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة ويؤكد أهمية التكاتف الوطني في مواجهة الأزمات والمتغيرات الدولية المتسارعة.

وشدد المشاركون في الملتقى على أن قوة الدولة المصرية تكمن في وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها، مؤكدين أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة يمثل ضرورة وطنية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في ظل ما يشهده الإقليم من تحولات سياسية وعسكرية غير مسبوقة.

حزب الجبهة الوطنية منطقة الشرق الأوسط التصعيد العسكري الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل

