ببنطلون ويليزر أبيض وأسود.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون أسود مع بليزر جمع بين الأبيض و الأسود مما زاد من أناقتها.

انتعلت أسما إبراهيم حذاءً أنيقًا ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما إبراهيم على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.