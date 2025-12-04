إقامة أول مكرسة وتدشين أواني للمذبح بإيبارشية أبو قرقاص

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية (مقر المطرانية)، وقبله صلى نيافته صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، لتكون باكورة المكرسات بالإيبارشية، ونالت المكرسة الجديدة اسم مريم.

صلاة القداس الإلهي

خلال صلوات القداس الإلهي، دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته شماسًا في رتبة أغنسطس (قارئ).

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وبعض من الآباء كهنة الإيبارشية والآباء الكهنة الضيوف، ومجموعة من الآباء الرهبان، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.