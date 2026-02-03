قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
فن وثقافة

وزير الثقافة بحث مع ممثلة اليونيسف إقامة أول معرض كتاب للطفل

أ ش أ

 التقى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على هامش ختام فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم النشء والأطفال.

وتناول اللقاء، اليوم /الثلاثاء/، عددًا من مقترحات التعاون بين وزارة الثقافة واليونيسف، من بينها تنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف الأطفال والنشء حول الفضاء الرقمي والسلوكيات الآمنة في استخدام التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي لثقافة الطفل والهيئة العامة لقصور الثقافة، للتنبيه بمخاطر بعض الألعاب الإلكترونية غير الآمنة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية النشء والشباب من المخاطر الإلكترونية.

كما تناول الاجتماع سبل إقامة أول معرض كتاب للطفل والنشء، ومناقشة التعاون لدعم مسرح المواجهة والتجوال، والمسارح والمكتبات المتنقلة، وعودة مهرجان سينما الأطفال.

كما ناقش الجانبان إطلاق برامج مشتركة لتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال في مختلف المحافظات، ورعاية واكتشاف المواهب في مجالات الإبداع المتنوعة، فضلًا عن تفعيل أطر التعاون بين وزارة الثقافة واليونيسف في مجال التوعية البيئية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الثقافة أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء وعي الأطفال والنشء، مشيرًا إلى أن التعاون مع منظمة اليونيسف يُعد خطوة مهمة لدعم الجهود الوطنية في حماية الأطفال وتعزيز قدراتهم الثقافية والإبداعية، وترسيخ القيم الإيجابية لديهم، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر.

ووجّه وزير الثقافة الشكر لممثلة اليونيسف على دعمها ورعايتها لبرنامج «أنا متطوع»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

من جانبها، أعربت ممثلة منظمة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الثقافة، مؤكدة حرص اليونيسف على دعم المبادرات التي تستهدف تمكين الأطفال والنشء ثقافيًا وفنيًا، وتعزيز وعيهم بالبيئة الرقمية والبيئية، بما يضمن تنشئتهم في بيئة آمنة وداعمة للإبداع.

وزير الثقافة معرض القاهرة منظمة الأمم المتحدة اليونيسف مصر

