أخبار العالم

ماكرون: استئناف الحوار مع بوتين “قيد الإعداد”

ملك ريان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن جهودًا جارية لإعداد استئناف الحوار الدبلوماسي بين فرنسا وروسيا، ممثّلين في ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل التي توترت منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية قبل نحو أربع سنوات. 

وخلال تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، قال ماكرون إن الخطوات الأولى لاستئناف الحوار “قيد الإعداد” وإن هناك مباحثات تقنية يجري التعامل معها حاليًا، مع التشديد على ضرورة التنسيق مع أوكرانيا في هذا الإطار، في إشارة واضحة إلى مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المشاورات.
 

وجاءت تصريحات ماكرون وسط تحفظات من موسكو بشأن التفاوض الجاد حول السلام، إذ وصف الهجمات الروسية الأخيرة بأنها لا تدلّ على “نية فعلية” للتوصل إلى وقف شامل للنزاع. ورغم ذلك، شدّد ماكرون على أهمية استعادة أوروبا لقنوات النقاش مع روسيا، في محاولة لتغيير مسار الأزمة الراهنة، وعدم ترك المجال مفتوحًا فقط للمناورة بين الولايات المتحدة وروسيا.
 

كما بيّن أن معظم القادة الأوروبيين ظلّوا متحفظين تجاه موسكو منذ بداية الحرب، لكن التقارب بين واشنطن وموسكو في بعض المسارات السياسية شكّل عاملًا يدفع باريس لتعزيز دورها الدبلوماسي في الأزمة.  


 

عاجل عواجل فرنسا ماكرون تصريح

