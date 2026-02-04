سول وواشنطن تدرسان نقل حق القيادة فى زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية

قالت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم /الأربعاء/ إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسان وضع جدول زمني لنقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سول في محادثات وزيري دفاعهما السنوية هذا العام، حيث يعتبر عام 2028 موعدا مستهدفا مرجحا بشكل كبير.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تحقيق التسليم المشروط لقيادة العمليات في زمن الحرب، والتي تتولاها الولايات المتحدة حاليا، خلال فترة ولاية الرئيس لي جيه ميونغ التي تمتد لخمس سنوات وتنتهي في عام 2030.



وأضافت أن بموجب الخطة، يهدف الجانبان إلى إكمال عملية التحقق من القدرة العملياتية الكاملة لكوريا الجنوبية، وهي الجزء الثاني من برنامج مكون من ثلاث مراحل لتقييم قدراتها على قيادة القوات المشتركة للحليفين، بحيث يمكن مراجعة النتيجة للموافقة عليها من قبل وزيري دفاعهما في الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي.



وأضافت أن بالنظر إلى أن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنتهي في يناير 2029، ينظر إلى عام 2028 على أنه جدول زمني محتمل لمحاولة سول التي استمرت لسنوات لاستعادة السيطرة العملياتية والتي تأخرت بشكل رئيسي بسبب التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.



ومن المتوقع تحديد جدول زمني أكثر تفصيلًا بمجرد أن يقترح وزيرا دفاع البلدين جدولًا زمنيًا خلال الاجتماع الاستشاري الأمني، والمضي قُدمًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التحقق، وهي التحقق من قدرة المهمة الكاملة. ويُعتقد على نطاق واسع أن هذه المرحلة تعتمد على تقييم سياسي يتخذه رئيسا البلدين.



ولفتت إلى أمن المتوقع أيضا أن تكتسب هذه الجهود زخما حيث أكد الرئيس لي أهمية الدفاع الذاتي، وذكرت استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة أن كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حاسم، ولكنه أكثر محدودية.



وأفادت تقارير بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لإجراء تدريبات "فريدوم شيلد" الربيعية السنوية الشهر المقبل كما هو مخطط لها، والتي يستخدمها الجانبان للتحقق من شروط الانتقال.