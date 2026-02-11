العدل: نقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية لمبنى المحكمة الجديد

أصدر وزير العدل القرار رقم 267 لسنة 2026، بشأن نقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بور سعيد الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بمبنى محكمة بور فؤاد الجزئية.

نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم ، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته: وعلى كتاب القاضي مدير النيابات المؤرخ 4/ 1/2026، وعلى كتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 5/ 1/ 2026:

جاء بالمادة الأولى نقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بور سعيد الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بمبنى محكمة بور فؤاد الجزئية الكائن شارع المعتصم بالله - أمام نادي جامعة بورسعيد - قسم أول مدينة بور فؤاد -محافظة بورسعيد.

ونصت المادة الثانية على أنه يتعين على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.