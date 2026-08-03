خالد الغندور: الزمالك ينافس بالإخلاص وروح الجماهير رغم الأزمات

أكد خالد الغندور أن نادي الزمالك يواصل المنافسة على البطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرا إلى أن العامل الأساسي في استمرار الفريق هو روح العمل والإخلاص داخل النادي، وليس الإمكانيات المادية.

وأوضح الغندور، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الجهاز الفني واللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم، بدعم كبير من جماهير الزمالك التي تمنح الفريق الحافز والدافع لمواصلة القتال من أجل تحقيق البطولات، حتى في ظل إيقاف القيد، ورحيل عدد من أبرز اللاعبين، وعدم انتظام صرف المستحقات المالية.

وأضاف أن الزمالك يخوض منافسة قوية أمام أندية تمتلك إمكانيات مالية ضخمة وقدرة كبيرة على إبرام الصفقات، إلى جانب ما وصفه بالدعم الإعلامي والجماهيري الواسع.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن هناك أندية تلجأ إلى إصدار بيانات ضد اتحاد الكرة أو التحكيم عقب خسارة المباريات أو البطولات، في إشارة إلى اختلاف أساليب التعامل مع المنافسة داخل الكرة المصرية.