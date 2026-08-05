اليوم الرابع لمعرض كتاب التنسيقية.. إقبال جماهيري يؤكد شغف أبناء الصعيد بالثقافة

واصل معرض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للكتاب بسوهاج فعالياته لليوم الرابع على التوالي، وسط إقبال جماهيري متزايد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالكتاب والثقافة.

تنظم المعرض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع عصير الكتب، حيث شهدت أجنحته توافد أعداد كبيرة من الأسر والشباب وطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب المهتمين بالقراءة والمعرفة.

شهدت فعاليات أمس حضور النائب أحمد عبداللاه عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعلي قاعود ومحمود خليفة عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير فعاليات المعرض ودعم الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة القراءة، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الإنسان والمعرفة.

ويستمر المعرض في استقبال زواره يوميًا من خلال مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تغطي مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب برنامج ثقافي وفكري متكامل يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز عادة القراءة، بما يقدم نموذجًا ناجحًا للتعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسسة عصير الكتب في تنظيم فعاليات ثقافية تلبي تطلعات جمهور الصعيد.