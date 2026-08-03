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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تناقش توطين صناعة الدواء في مصر

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

عقدت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان "توطين صناعة الدواء في مصر: نحو تعزيز الأمن الدوائي"، شهدت الورشة نقاشًا موسعًا حول أبرز التحديات التي تواجه توطين صناعة الدواء، وفي مقدمتها توفير المواد الخام، واستقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض التشريعات والسياسات اللازمة لدعم التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الدوائية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية.

كما تناولت المناقشات آليات تعزيز الأمن الدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية.

وأوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمراكز البحثية وكليات الصيدلة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نقل التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المواد الخام محليًا، إلى جانب التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وإنشاء مركز وطني للنباتات التعاقدية لدعم احتياجات الصناعة الدوائية.

 تطوير البيئة التشريعية والإجرائية المنظمة

وتضمنت التوصيات تطوير البيئة التشريعية والإجرائية المنظمة للبحث العلمي والصناعات الدوائية، وتحديث المناهج التعليمية، واستحداث تخصصات مرتبطة بالهندسة الدوائية، مع التوسع في الصناعات المتخصصة، والتركيز على إنتاج الأدوية التي لا تتوافر لها بدائل محلية.

في ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار العمل على تطوير ملف توطين صناعة الدواء من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التشريع، والاستثمار، والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير التعليم، ودعم الزراعة التعاقدية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم بناء صناعة دوائية مصرية أكثر قدرة على المنافسة، ويعزز الأمن الدوائي، ويواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

أدار الورشة كل من الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد عبدالخالق غنيم، بحضور كلا من، النائبة مروة حلاوة عضو مجلس النواب، النائب أحمد عبداللاه عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة صفاء حسني، الدكتور إيهاب نبيل، الدكتور مصطفى شعبان، الدكتورة زينب التهامي، الدكتورة رضوى ناصر، الدكتورة إيناس دويدار، الدكتور محمد صلاح، الدكتور زوسر تيتو، الدكتور عاصم السماحي، إسراء طلعت، محمد نبيل، محمد رضوان، مينا عماد الجاولي، وكريم جمال، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب لجنة الصحة تعزيز الأمن الدوائي

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