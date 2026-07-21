موسكو : مشاركة بوتين في منتدى التعاون الاقتصادي أبيك بالصين نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديميير بوتين، سيترأس الوفد الروسي المشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) المقرر عقده في الصين في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وذكر السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية مارات بيردييف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - : "ستكون هذه القمة حافلة بالأحداث ومثمرة للغاية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)".

وأضاف أن الرئيس بوتين سيترأس الوفد الروسي المشارك في المنتدى، مما يُظهر الأهمية التي توليها القيادة الروسية للعلاقات الاقتصادية مع شركائنا في منطقة المحيط الهادئ وتحديدًا في الصين، إلى جانب تقديرنا الكبير للمقاربات الصينية الرامية إلى تعزيز قدرة الـ (أبيك) على دفع عجلة الرخاء والأزدهار".