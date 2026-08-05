ضبط ومصادرة 340 كيلو جرام لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة .

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، موجهًا باستمرار الحملات المشتركة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وتعزيزًا لمنظومة الأمن الغذائي.

وأعلن الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التفتيشية التي نُفذت بالتعاون مع مباحث التموين على مدار الأسبوعين الماضيين أسفرت عن تحرير 39 مخالفة، وضبط ومصادرة 340 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة.

وأوضح أن المضبوطات شملت 73 كيلوجرامًا من لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت بين لحوم وكبدة ودواجن وأسماك ومصنعات ولحوم مجمدة، إلى جانب 267 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية.

