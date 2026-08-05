بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية 8 بمركز المنيا، وقد أسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند قرية 8، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين 17 شخصا وتراوحت اصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم هم: عبدالجواد . م . ع 33 عامًا، ورشا . س . ع 16 عامًا طالبة، وملك . م . ا 16 عامًا، وعيد . م. س 40 عامًا ، ومحمد . ع . ا 12 عامًا، وعبد الرحمن . ط . ع 16 عامًا، وحنان . ع . ع 48 عامًا، ومحمد . ع . ع 20 عامًا، وشعبان . ط . ع 16 عامًا، عامل ، ومحمد. ا . ا 18 عامًا، وإياد . م . م ، 12 عامًا، ومحمود . ا . م 21 عامًا .

كما أصيب عبد الرحمن . ر . م ، 16 عامًا ووائل . ص . م 18 عامًا، ومحمد . ر . ف 25 عامًا، عامل ، وإبراهيم . ح. ف 20 عامًا، وعلي كامل علي، 40 عامًا.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وإجراء الفحوصات المطلوبة، فيما اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبدأت التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ، وتحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.