قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي يرتفع لـ56.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس
الجزائر: مخططات الاحتلال تستهدف تقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة
مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان
وزير الخارجية يشارك في اجتماع ثلاثي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس
الجامعة العربية: المخاطر التي تتعرض لها القدس تتطلب تحركا عاجلا
بعد إحالة أوراقها للمفتي.. القصة الكاملة لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد يومين من وفاة خالته .. شاب ينهي حياته بقرص غلة بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية
ايمن رياض

أقدم شاب على إنهاء حياته بمركز بني مزار شمال المنيا ، اثر تناوله قرص غلة سام، متأثرًا بحالة نفسية سيئة عقب وفاة خالته، ليفارق الحياة خلال محاولة إسعافه داخل المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بتلقيه إخطارًا من مستشفى الجامعي بوصول الشاب إ.م.، 24 سنة، عامل، ومقيم  بمركز بني مزار، مصابًا بتسمم إثر تناوله قرص غلة، إلا أنه توفي متأثرًا بحالته رغم محاولات إنقاذه.

وبالانتقال والفحص، وسؤال والده أفاد بأن ابنه أقدم على تناول قرص الغلة بقصد إنهاء حياته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة حزنًا على وفاة خالته قبل يومين، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.

وأيدت والدته أقول ما جاء بأقوال زوجها، مؤكدة أن ابنها كان يعاني من حالة نفسية عقب وفاة خالته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من ظروفها، واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.
 

المنيا بنى مزار حادث شاب جثه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي

وزيرة الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية: غياب محاسبة الاحتلال تسبب في مأساة كبيرة بالقدس

منتخب ناشئات كرة اليد

منتخب ناشئات اليد.. مشروع طويل الأمد يقود مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد