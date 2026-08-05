بعد يومين من وفاة خالته .. شاب ينهي حياته بقرص غلة بالمنيا

أقدم شاب على إنهاء حياته بمركز بني مزار شمال المنيا ، اثر تناوله قرص غلة سام، متأثرًا بحالة نفسية سيئة عقب وفاة خالته، ليفارق الحياة خلال محاولة إسعافه داخل المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بتلقيه إخطارًا من مستشفى الجامعي بوصول الشاب إ.م.، 24 سنة، عامل، ومقيم بمركز بني مزار، مصابًا بتسمم إثر تناوله قرص غلة، إلا أنه توفي متأثرًا بحالته رغم محاولات إنقاذه.

وبالانتقال والفحص، وسؤال والده أفاد بأن ابنه أقدم على تناول قرص الغلة بقصد إنهاء حياته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة حزنًا على وفاة خالته قبل يومين، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.

وأيدت والدته أقول ما جاء بأقوال زوجها، مؤكدة أن ابنها كان يعاني من حالة نفسية عقب وفاة خالته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من ظروفها، واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

