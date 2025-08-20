إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه

حلت الفنانة إيمي طلعت زكريا ضيفة علي احدي البرامج التليفزيونية، والذي تقوم بتقديمه الفنانة مروة عبد المنعم.

وقالت إيمي طلعت زكريا: مكتشفناش إن بابا متجوز والدة هنا الزاهد إلا لما مرض، مكناش نعرف، خاصة إنه كان حنين أوي على ماما، وهي كمان كانت ست مطيعة، وزوجة أصيلة فضلت واقفة معاه لحد ما خف.

وتابعت إيمي طلعت زكريا: مرات أبويا كانت بتقول لي إنتي اللي ضرتي مش مامتك، وبابا قدر يمنع أي غيرة بيني وبين هنا الزاهد.

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعها، مقطع فيديو صمم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلاله وهي تحتضن والدها الراحل طلعت زكريات، معبرة عن اشتياقها له بعد 6 سوات من غيابه.



ونشرت إيمي طلعت زكريات الفيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"؛ معلقة: "يا رب متع والدي حبيبي في الجنة اضعاف ما هو متعنا بأيام عمره في الدنيا".





