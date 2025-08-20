طليقة وائل كفوري تستغيث بسبب النفقة

استغاثت أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري، عبر ستوري علي حسابها بتطبيق انستجرام ، بسبب النقفة التي تحصل عليها.



وقالت طليقة وائل كافوري: أنا اليوم بدّي أحكي عن معاناة 6 سنوات بالمحكمة، القاضي يبحث عن مبررات غير منطقية لترك النفقة على أقل سعر صرف في البلد، كإنه مش عايش معنا بنفس البلد، إذا مش قادر تكون قاضي عادل ما تشتغلها من الأساس، إنت دمّرت أولادي على مدار السنين، وخيّبت أملي بشيء اسمه محكمة بالحياة، خيّبت آملي بالعدالة في الدنيا، لكنني لم ولن أستسلم.

وكان قد كشف الصحفي اللبناني شربل لبكي عن تفاصيل جديدة وراء تسريب خبر زواج الفنان اللبناني وائل كافوري من شانا عبود.

وكشف “شربل لبكي” : ان طليقة الفنان وائل كافوري أنجيلا بشارة هي من فجّرت هذا الخبر أمام من حضر حفل المناولة الاولى لابنتها ميلانيا، بعدما تغيّب والدها عن المناسبة.

وكانت قد انتشرت أخبار عن زواج الفنان وائل كفوري سرّاً من شانا عبود، وبأنّ الأخيرة حامل بطفل.