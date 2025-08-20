مصطفي حجاح يتألق بمهرجان القلعة .. صور

أمسية نابضة بالحياة جاءت ضمن ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء 33 الذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة .

وخلالها أشرق النجم مصطفي حجاج علي مسرح المحكى بمجموعة من الأعمال السريعة المرحة التي خلقت حالة من البهجة بين أعداد جماهيرية ضخمة إستمتعت بالأجواء التاريخية الممتزجة بالألوان الغنائية الحديثة، وبديناميكية وطابع الشباب وبالمذاق الشعبي تغني بـ يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطلينى، سنين، شكشكة، يا باى، يا لوز مقشر، نصيبى وقسمتى، زحمة، 100 وش، عملنا قيمة وغيرها .

قبله وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية حلت فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية الحضور إلى عالم الموروثات الإبداعية لأمريكا اللاتينية ولعبت فاصلاً من فنون الجايتا المحلية التى شارك فيها كل من كارلوس روخاس، دانييل كونتريراس (غناء)، تانيا كابيّسا (طبلة لامادور)، ماوريسيو سانشيز (طبلة أليجرى)، كارولينا جايتان (باص جيتار كهربائى)، وجودي بيثارو (طبلة تامبورا) وبأداء حيوى قدمت لوحات فنية ثرية عبرت عن جماليات تراث البلاد .

يشار أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء 33 يعد تظاهرة فنية تجسد رسالة الثقافة المصرية ودار الاوبرا الهادفة إلي تطوير الذوق الفني للمجتمع وإعادة تشكيل الوعي من خلال القوى الناعمة.