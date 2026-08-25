مصطفى كامل يعلن خروج هاني مهنا من المستشفى وتحسن حالته الصحية

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الموسيقار هاني مهنا على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مؤخرا، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، حيث أعلن عن خروجه من المستشفي، بعد تحسن حالته الصحية.



وكتب الفنان مصطفي كامل على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الحمدلله، الأستاذ هانى مهنا خرج من المستشفى وهو فى منزله الآن، اللهم لك الحمد والشكر على تمام شفاءه.



وكان الموسيقارهاني مهنا تعرض لازمة صحية مفاجأة دخل علي أثرها العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكان مصطفي كامل طلب من الجمهور الساعات الماضية خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الدعاء للموسيقار هاني مهنا قائلا: رجاءاً من حضراتكم جميعاً الدعاء لأخى وحبيبى الفنان الكبير الموسيقار هانى مهنى بالشفاء ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بألف سلامة.