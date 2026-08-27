غدًا.. افتتاح مسجد الرحمة بالحصة في طوخ بعد إنشائه بالجهود الذاتية بتكلفة 30 مليون جنيه

تستعد قرية الحصة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، غدًا، لافتتاح مسجد الرحمة، بحضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفي إطار جهود الدولة والمشاركة المجتمعية في إنشاء وتطوير دور العبادة والمؤسسات الدينية.



ويُعد مسجد الرحمة بالحصة نموذجًا للمشاركة المجتمعية، حيث جرى إنشاؤه بالكامل بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 30 مليون جنيه، ليشكل إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات الدينية والتعليمية بالقرية، ويوفر للمواطنين مكانًا ملائمًا لأداء الشعائر الدينية والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالمسجد.

وأقيم المسجد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1050 مترًا مربعًا، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار، جرى تخصيصها لأغراض دينية وتعليمية متنوعة، بما يتيح الاستفادة من المساحة والإمكانات المتوفرة لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة.

ويضم الدور الأول المسجد المخصص للرجال، بينما جرى تقسيم الدور الثاني إلى مساحتين مخصصتين للرجال والسيدات، بما يوفر أماكن مناسبة لأداء الصلاة ويستوعب أعدادًا أكبر من المصلين خلال الصلوات اليومية وصلاة الجمعة والمناسبات الدينية.

كما يتضمن الدور الثالث معهدًا دينيًا تابعًا للأزهر الشريف، بما يضيف للمسجد بعدًا تعليميًا إلى جانب دوره الديني، ويتيح توفير بيئة مناسبة لتلقي العلوم الشرعية والتعليم الأزهري لأبناء المنطقة.

وبدأت أعمال إنشاء مسجد الرحمة في مارس 2023، واستمرت مراحل التنفيذ حتى اكتمال الأعمال وتجهيز المبنى للافتتاح، ليصبح اليوم واحدًا من المشروعات التي تعكس مساهمة أهالي القرية في دعم المشروعات الخدمية والدينية.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح المسجد حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، في إطار برنامج احتفالات القليوبية بعيدها القومي، وسط إشادة بدور المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي افتتاح مسجد الرحمة بالحصة تأكيدًا على أهمية التكامل بين جهود الدولة والمجتمع، ودور المشاركة الشعبية في دعم إنشاء المشروعات الخدمية، بما يسهم في توفير خدمات دينية وتعليمية لأهالي القرى، ويدعم جهود الارتقاء بالمستوى الخدمي للمواطنين.