الأوقاف: نبي الرحمة موضوع خطبة الجمعة اليوم

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم»، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان، أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: "التعريف بشمائل النبي ومظاهر رحمته الشاملة، واستلهام القيم النبوية الراقية وتطبيقها في واقعنا المعاصر".



الأوقاف تفتتح 17 مسجدا اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح (17) مسجدًا غدًا الجمعة 28 من أغسطس 2026م، إذ تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (10) مساجد، وصيانة وتطوير (5) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن إلى (165) مسجدًا، من بينها (108) مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(57) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14844) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 28 مليارًا و734 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية هوارة – مركز الفيوم.

تم صيانة وتطوير مسجد بلال بن رباح بقرية فيديمين – مركز سنورس.

وفي محافظة أسوان: تم إحلال وتجديد مسجد العتيق بنجع المقلة بقرية الخطارة – مركز أسوان.

تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن بنجع المساعيد بقرية سلوا بحري – مركز كوم أمبو.

مساجد الأوقاف

وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد عبد الخالق بقرية كفر زيادة – مركز كوم حمادة.

تم صيانة وتطوير مسجد ليديا العشرة بقرية ليديا – مركز المحمودية.

وفي محافظة المنيا: تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية النبورة – مركز مغاغة، ومسجد النور بقرية أشنين – مركز مغاغة.

وفي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد الغربي الكبير بقرية بني مجد – مركز منفلوط، ومسجد عبد المالك بكر بقرية الحوطا الشرقية – مركز ديروط.

وفي محافظة القليوبية: تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة الإسلامي بقرية الحصة – مركز طوخ.

تم إنشاء وبناء مسجد «وبالوالدين إحسانًا» بالمنطقة الصناعية الأولى – مجمع البنوك – خلف بنك قناة السويس – مدينة العبور.

وفي محافظة بني سويف: تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم بعزبة الحكيم – مركز الواسطى.

وفي محافظة الشرقية: تم إحلال وتجديد مسجد سمعان أول بقرية شيط الهوى – مركز كفر صقر.

وفي محافظة قنا: تم صيانة وتطوير مسجد الحسين بقرية هو – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الإسكندرية: تم صيانة وتطوير مسجد الإيمان بمنطقة الزوايدة – حي خورشيد.

وفي محافظة الجيزة: تم صيانة وتطوير مسجد سيدي صالح بشارع بين البلدين – منطقة ميت عقبة بالمهندسين.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.